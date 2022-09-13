компаний «Висма»
Ценность и миссия
Группа компаний «Висма» — это объединение проектно-строительных организаций, главная цель которых — обеспечить своего клиента стильным, уютным и комфортабельным домом, посредством современных технологий и знания дела.
Группа компаний «Висма» в своей деятельности отвечает на главный вопрос агломераций и мегаполисов: как, не нарушая процессы, протекающие в природе, встроиться в неё без ущерба своим планам в социальной жизни.
«Висма» - это пятнадцать лет опыта работы в строительстве и инвестициях в недвижимость!
В нашем портфолио числятся работы различной стилистической направленности: от скромного олицетворения уюта до воплощений футуристических порывов. Каждый дом — это настоящее поместье, что несёт в себе целую историю, художественно воплощая характер своих владельцев.
Мы одни из немногих, кто придерживается мирового опыта в развитии бизнеса. Мы считаем, что успешную компанию должен олицетворять харизматичный лидер. Таковым является основатель группы Салихов Рафаэль Римович. Драйвером к постоянному улучшению нашей организации многие годы служит его стремление повышать уровень культуры во всех социальных группах российского общества. Основываясь на культуре, образовании и науке, мы выстраиваем горизонтальные связи между потребностями общества и возможностями нашего бизнеса.
ГРУППА ВИСМА – РАСКРОЙ СВОЮ ХАРИЗМУ!
Услуги
Cтроительство
Строительство
Для многих, кто собрался строить дом или купить готовый, есть обыденное представление, что ничего сложного в строительстве нет: залил фундамент, возвёл коробку, покрыл крышей и вставил окна - черновые работы проведены.
У нас подход другой. Чтобы дойти до «тёплого контура», который позволит в дальнейшем не прибегать к гарантийным случаям, мы:
- используем при проектировании новейшие технологические стандарты, соответствующие своду правил на каждом этапе строительства
- в процессе стройки служба качества принимает работу согласно проекту
- уделяем особое внимание «теплому контуру» при строительстве фундамента, инженерных вводов, внешних и внутренних стен, перегородок, перекрытий, кровли, утеплению дома, а также установке окон
- экстерьерные (внешние) работы производим из самых лучших материалов на сегодняшний день
Благодаря такому подходу и замкнутому циклу производственных работ стоимость 1 кв.м жилья без потерь в качестве, составляет от 35 тыс. в «теплом контуре» (черновая отделка) до 60 тыс. рублей под ключ с учётом участка.
Примеры готовых домов
Индивидуальные проекты
Воплощение мечты
- Двухэтажный коттедж на благоустроенный территории в чистовой отделке
- Год постройки: 2020
- Локация: «Кооперативная поляна»
- Дополнительные надворные строения: банный комплекс, летняя кухня с бассейном на крыше, гаражный бокс
- Отделка: дизайнерская. Дизайн-проект выполнен компанией Vismastroi
- Площадь: 200 м2
Гармония
- Двухэтажный коттедж в стиле «Модерн» в предчистовой отделке с пристроенным теплым гаражом
- Год строительства: 2018
- Дополнительные опции: система «умный дом», забор
- Площадь: 202 м2
Знамение
- Двухэтажный коттедж на благоустроенный территории в чистовой отделке с пристроенными гаражом и баней
- Год постройки: 2022
- Локация: Чесноковка
- Общая площадь коттеджа: 330 м2
- Просторный гараж на два автомобиля площадью 50 м2
- Дом отличается наличием большого количества спален – 4 шт. и парной с зоной отдыха
- Немаловажной деталью является терраса, с которой открывается вид на красивый благоустроенный двор
Интер
- Коттедж из керамзитобетонных блоков с фасадом из фиброцементных панелей
- Дополнительные строения: баня и беседка в едином стиле
- Год постройки: 2018
- Локация: «Цветы Башкирии»
- Интересно. В 2022 заказчик обратился к нам за вторым домом в связи с расширением.
Комплексная застройка
Кэпитал
- Большой семье - большой дом! Дом, которым вы будете гордиться.
- Премиальный дизайн, выверенный экстерьер, функциональная и удобная планировка. Коттедж «Кэпитал» подчеркивает ваш статус и успех, он станет вашим истинным семейным капиталом.
- Ниша для гардероба при входе
- Отдельное помещение для котельной
- Большая кухня–гостиная для семейных посиделок с витражным окном и выходом на террасу
- Личный кабинет
- Три просторные спальни на втором этаже
Альфа
- Просторная кухня-гостиная с витражным окном и выходом на террасу
- Высокие потолки в зоне гостиной – до 4.3 м
- Три спальни – отличный вариант для большой семьи. Спальню можно легко переоборудовать в кабинет или мастерскую.
- Просторный санузел
- Прихожая с нишей для гардероба.
- Через витражное окно выход в зоне кухни - столовой.
Сигма
- Ниша для гардероба при входе
- Помещение для котельной, кладовой или гардероба с окном
- Кладовая у зоны кухни для хранения продуктов и техники
- Большая кухня–гостиная для семейных посиделок с витражным окном и выходом на террасу
- Три просторные спальни на втором этаже: в одной из спален большой гардероб
Эквити
- Три спальни на втором этаже, чиллаут зона с выходом на балкон
- Просторная гостиная и гостевая спальня, все собрано в уникальную смарт планировку и создано для идеальной жизни
- Два больших гардероба
- Большая кухня–гостиная для семейных посиделок
- Свой кабинет
- Три просторные спальни на втором этаже
Проектирование
Проектирование
Наше проектное бюро по праву считается одним из лучших в Уфе. Инженеры-проектировщики постоянно проходят обучение новым технологиям строительства загородного жилья.
Клиенты группы по достоинству оценили качество домов в скандинавском стиле в комплексе «Геометрия» и стиль лофт в «Фэмели Парке». Мы одни из немногих на рынке, кто даёт гарантию 15 лет на возведённые дома.
На основе исследований предпочтений будущих жителей проектирование комплексов и домов проходит все этапы:
- составление технического задания
- разработка эскизного проекта
- разработка архитектурных решений
- разработка конструктивных решений
- дизайн-проект
- разработка инженерной документации и электротехнического проекта
- проект благоустройства территории участка
Выбирая жизнь с «Висмой» вы гарантировано получаете позитивное впечатление от вашей недвижимости и уверенность в успехе своего загородного проекта.
Управление активами
Управление активами
Более 15 лет наша команда создает проекты в индивидуальном жилищном строительстве. Мы не просто строим дома, мы внедряем новые концепции жизни за городом.
Основными активами группы являются:
- ООО СК «КОТТЕДЖ-БЕРИ»
- ООО «Ключ» - правообладатель торгового знака «Висма-Строй»
- ООО «КОВШ»
Абсолютно все коттеджные посёлки, построенные группой, имеют развитую инфраструктуру:
- подключение к газовым сетям и водо-электроснабжения
- прогулочные зоны
- детские площадки
- образовательные учреждения
- заасфальтированные дороги
- уличное освещение
- умное видеонаблюдение
- охрану
- шлагбаумы
ООО УК «Висма» осуществляет работы и надзор за уборкой территорий, очисткой снега и текущим ремонтом. Более 1000 семей в Республике Башкортостан уже сделали свой выбор в пользу нашей управляющей компании и домов, построенных по технологии «Висмы».
Протекающие бизнес-процессы в группе компаний отработаны до автоматизма, что позволило упаковать бизнес во Франшизу и выйти на рынок Франчайзинга с предложением о её покупки для делового сообщества страны.
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Команда
Караханян Роман Кимикович Директор по производству
Салаева Диана Артуровна Директор по общим вопросам
Отзывы
Долго искали дом в Нагаево, смотрели многие дома от разных застройщиков, в итоге остановились на компании Коттедж-бери, хорошая компания. Строят качественные дома, помогают с ипотекой по нормальной ставке. Договор с юр. лицом, а не с физическим, как у некоторых компаний, что потом даже по суду ничего не решить, соответственно гарантия 5 лет. Поселок полностью обустроен- придомовая территория, забор по всему периметру, асфальт, освещение, так же есть детская площадка.
Приобрели дом 117 м2, на участке в 10 соток, у застройщика «Коттедж-Бери», в ЖК Геометрия это очень красивый, современный и обустроенный комплекс, выполнен из качественных материалов, выбирал дом именно из кирпича, при оформлении сделки у меня как у покупателя было желание по увеличению участка земли под строительство Дома. В моем желании мне не отказали, пошли на встречу и при строительстве учли все пожелания, за это огромное спасибо. Видно что дорожат каждым клиентом! Приобретал в ипотеку, срок строительства Дома по договору три месяца, построили точно в срок, на этапах строительства отсылали видео-отчёт о проделанной работе. По моему личному мнению Компания серьезно относится к взятым на себя обязательствам и исполняет заказы точно в оговорённые сроки, а это очень важно для Заказчика. Спасибо Вам Коттедж-Бери, за наш дом 😃.
Почему мы выбрали Висма? Во-первых, это аккредитованная в банках строительная компания. Во-вторых, несколько лет работает на строительном рынке. В-третьих, возможность реализации проекта дома "под ключ": от идеи до "заезжай и живи". И самое главное: внимательно выслушают, предложат варианты и приятные цены, помогут решить любые вопросы, обеспечат гарантию качества материалов и работ.
Компания Висма строила мне дом в уже далёком 2016году. Ему уже 6 лет, а я им налюбоваться не могу. Спасибо за то, что учли все "хотелки", за то, что всегда готовы использовать самые передовые материалы, за то, что выполнили все даже быстрее озвученного срока, ну и за то, что всегда готовы решать любые возникающие вопросы!