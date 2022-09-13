Группа компаний «Висма» — это объединение проектно-строительных организаций, главная цель которых — обеспечить своего клиента стильным, уютным и комфортабельным домом, посредством современных технологий и знания дела.

Группа компаний «Висма» в своей деятельности отвечает на главный вопрос агломераций и мегаполисов: как, не нарушая процессы, протекающие в природе, встроиться в неё без ущерба своим планам в социальной жизни.

«Висма» - это пятнадцать лет опыта работы в строительстве и инвестициях в недвижимость!

В нашем портфолио числятся работы различной стилистической направленности: от скромного олицетворения уюта до воплощений футуристических порывов. Каждый дом — это настоящее поместье, что несёт в себе целую историю, художественно воплощая характер своих владельцев.